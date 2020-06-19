Футболисты "Славии" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Славия"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" победили "Смолевичи" со счетом 2:1 в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи встречи в Мозыре были забиты в течение пяти минут второго тайма. На 50-й минуте форвард Максим Слюсар с пенальти вывел хозяев вперед, через три минуты защитник гостей Алексей Вакулич сравнял результат, а на 55-й минуте Деннис Тетет принес победу "Славии". В двух предыдущих турах мозыряне терпели поражения.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты "Слуцка" принимают на своем поле гродненский "Неман".

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигорске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Неман" - 20 (12), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-

Фото ФК "Славия"