Футболисты "Славии" одержали волевую победу над "Гомелем" в последнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" одержали волевую викторию над "Гомелем" в последнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого тайма встречи в Мозыре гомельчане выигрывали 2:0, благодаря голевому дублю Руслана Болова, отличившегося на 16-й и 22-й минутах. Во второй половине картина игры резко изменилась, и хозяева забили три гола подряд. На 66-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Андрей Иванов, через 10 минут Максим Слюсар сравнял счет, а на 85-й минуте встречи Юрий Недашковский принес "Славии" победу - 3:2. Отметим, что футболисты "Гомеля" заканчивали матч вдевятером после двух удалений, случившихся на 77-й и 87-й минутах.

Благодаря этому успеху, мозыряне набрали 31 очко и поднялись на 10-е место, у футболистов "Гомеля" осталось 20 баллов и предпоследняя, 15-я позиция в турнирной таблице.

Результаты остальных встреч 27-го тура: "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:1, БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 2:4, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск) - 4:0, "Дняпро" (Могилев) - "Витебск" - 2:0, "Минск" - "Слуцк" - 1:0, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 1:0.

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 68 очков, БАТЭ - 61, "Шахтер" - 59, "Динамо" (Минск) - 47, "Ислочь" - 45, "Торпедо-БелАЗ" - 45.

Список лучших бомбардиров возглавляет Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ"), забивший 17 мячей.

В следующем туре встречаются:

8 ноября

"Динамо" (Минск) - "Дняпро";

9 ноября

"Шахтер" - "Славия", "Слуцк" - "Городея", "Гомель" - "Минск";

10 ноября

"Витебск" - БАТЭ, "Ислочь" - "Динамо" (Брест), "Энергетик-БГУ" - "Торпедо-БелАЗ".-0-