Футболисты "Слуцка" и "Витебска" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Слуцка" на своем поле проигрывали "Витебску" после первого тайма, но в итоге добились ничьей - 1:1. На 31-й минуте Ион Николаеску вывел гостей вперед, а на 62-й минуте Абдул Гафар восстановил равновесие в счете.

Позже лидер первенства минский "Энергетик-БГУ", имеющий девять очков из девяти возможных, сыграет в гостях у жодинского "Торпедо-БелАЗа", а минское "Динамо" встретится на выезде с "Городеей".

Еще три встречи пройдут 12 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Смолевичи" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Ислочь". В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

В первом поединке этого тура 10 апреля футболисты гродненского "Немана" на своем поле сыграли вничью с "Белшиной" - 1:1.

Положение команд: "Энергетик-БГУ" - 9 очков, "Слуцк", "Витебск" - по 7, "Ислочь", "Славия", "Торпедо-БелАЗ", "Минск" - по 6, "Неман" - 5, "Динамо" (Брест), "Шахтер" - по 4, БАТЭ, "Рух", "Динамо" (Минск), "Городея" - по 3, "Смолевичи", "Белшина" - по 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.-0-