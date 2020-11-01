Футболисты "Слуцка" победили "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" обыграли столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 2:0 в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все голы в этой игре были забиты во второй половине встречи. На 58-й минуте Дмитрий Сасин открыл счет, а через 12 минут он же установил окончательный результат.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 48 (27), "Неман" (Гродно) - 47 (27), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Ислочь" (Минский район) - 44 (27), "Рух" (Брест) - 40 (27), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (27), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (27), "Славия" (Мозырь) - 32 (26), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 27 (27), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (26), "Смолевичи" - 14 (27).
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