Футболисты "Слуцка" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с матчами сборных Беларуси, сегодня возобновился 30-й чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 26-го тура футболисты "Слуцка" на своем поле переиграли гостей из "Минска" со счетом 2:1. В середине первой половины игры украинский полузащитник гостей Александр Васильев отправил мяч в свои ворота, потом, на 85-й минуте встречи, он же с пенальти восстановил равновесие в счете, а еще через пять минут, также с пенальти, хавбек "Слуцка" Юрий Козлов принес победу хозяевам - 2:1.

Еще два поединка состоятся 17 октября: "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Городея".

Лидер первенства борисовский БАТЭ 18 октября сыграет на выезде с футболистами "Ислочи". Также в этот день пройдут еще четыре поединка: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест). Матч "Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск) перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-