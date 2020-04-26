Футболисты "Слуцка" победили на своем поле "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке футболисты "Слуцка" победили на своем поле бобруйскую "Белшину" со счетом 3:2.
Сегодня жодинское "Торпедо-БелАЗ" принимает на своем стадионе брестский "Рух", а футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с "Витебском".
Результаты остальных встреч этого тура: "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Славия" (Мозырь) - "Минск" - 1:3, "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 0:2.
Турнирное положение выглядит так: "Слуцк" - 13 очков, "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" и БАТЭ - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея" и "Ислочь" - по 9, "Неман" и "Шахтер" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" и "Рух" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.
Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший 4 гола.-0-