Футболисты "Слуцка" победили "Неман" на турнире в Жодино

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предсезонном футбольном турнире "Белазовец-2021" в Жодино завершились матчи в первой группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью с "Ислочью" - 1:1. Во второй игре "Слуцк" переиграл гродненский "Неман" со счетом 2:0 благодаря голевому дублю Дмитрия Сасина. Итоговое положение команд: "Торпедо-БелАЗ" - 5 очков, "Слуцк" - 4, "Неман" - 4, "Ислочь" - 2.

Во второй предварительной группе матчи третьего тура состоятся 6 февраля. Дублирующий состав минского "Динамо" встретится со столичными "Крумкачамi", а бобруйская "Белшина" будет соперничать с дзержинским "Арсеналом". Положение команд после двух игровых дней: "Арсенал" - 6 очков, "Крумкачы" - 3, "Динамо" - 3, "Белшина" - 0.

После финиша группового этапа 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-