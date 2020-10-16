Футболисты "Слуцка" примут "Минск" в матче чемпионата Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с матчами сборных Беларуси, сегодня возобновляется чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке 26-го тура футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из "Минска". Еще два поединка состоятся в субботу, 17 октября: "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Городея".
Лидер первенства борисовский БАТЭ 18 октября сыграет на выезде с футболистами "Ислочи". В воскресенье также пройдут поединки "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест).
Турнирное положение: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (24), "Славия" - 28 (23), "Городея" - 21 (25), "Слуцк" - 21 (23), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).
Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-