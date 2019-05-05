Футболисты "Слуцка" примут минское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня состоятся очередные матчи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Одни из главных фаворитов первенства футболисты минского "Динамо" сыграют в гостях у одного из неудачников стартовой части турнира "Слуцка". Еще две встречи пройдут в столице: "Энергетик-БГУ" примет гостей из мозырской "Славии", а футболисты "Минска" на своем поле сыграют с брестским "Динамо".
Накануне состоялись два матча. Могилевский клуб "Дняпро" одержал первую победу, переиграв на выезде минское "Торпело" со счетом 1:0. Гродненский "Неман" на своем поле разошелся миром с жодинским "Торпедо-БелАЗом" - 0:0.
Заключительные поединки 6-го тура состоятся в понедельник, 6 мая. Солигорский "Шахтер" примет на своем поле гостей из "Ислочи", борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Городеи", футболисты "Гомеля" у себя дома встретятся с "Витебском".
Положение в группе лидеров: БАТЭ - 12 очков (5 матчей; разница мячей - 9-2), "Ислочь" - 12 (5; 9-3), "Шахтер" - 12 (5; 9-4), "Динамо" (Брест) - 11 (5; 7-3), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (6; 9-4), "Динамо" (Минск) - 10 (5; 3-1), "Неман" - 10 (6; 5-6).-0-
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