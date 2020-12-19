Футболисты "Слуцка" сохранили место в высшей лиге чемпионата Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" сохранили прописку в высшей лиге чемпионата Беларуси, дважды обыграв в столичном манеже в переходных поединках минских "Крумкачоў", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем повторном переходном матче слуцкая дружина выиграла со счетом 2:1. Уже на 5-й минуте "Слуцк" вышел вперед после точного удара Мохаммеда Умара, а через полчаса Абдул Гафар удвоил преимущество, реализовав пенальти. В самом конце второй половины встречи Алексей Яцкевич отыграл один мяч, установив окончательный результат.

Первая игра этих соперников, состоявшаяся 15 декабря, также прошла с преимуществом слуцких футболистов, которые забили по голу в каждом тайме - 2:0.

В этом сезоне футболисты "Слуцка" заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а "Крумкачы" финишировали третьими в первой лиге.

Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий "Спутник" и "Гомель". Эти команды заменят двух неудачников элиты - бобруйскую "Белшину" и "Смолевичи".-0-