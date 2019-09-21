Футболисты "Слуцка" уступили "Торпедо-БелАЗу" в чемпионате Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" проиграли жодинскому "Торпедо-БелАЗу" 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Жодинцы вышли вперед уже на 3-й минуте игры после гола Марко Обрадовича. Хозяева отыгрались на 45-й минуте, когда ворота Владимира Бушмы поразил Артем Сердюк. Победный гол в ворота "Слуцка" незадолго до финального свистка забил Артем Щадин.
Позже солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле с "Витебском", а гродненский "Неман" примет могилевский "Дняпро".
Ранее лидер первенства брестское "Динамо" обыграл в гостях "Городею" со счетом 3:1, а футболисты "Минска" одолели у себя дома мозырскую "Славию" - 1:0.
Два заключительных матча 22-го тура состоятся 22 сентября: "Гомель" - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район).
Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 46 (19).-0-