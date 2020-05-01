Футболисты "Смолевичей" примут "Энергетик-БГУ" в первом матче 7-го тура чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня начнется игровая программа 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 16.00 на поле борисовского городского стадиона начнется встреча футболистов "Смолевичей" и минского "Энергетика-БГУ". В прошлом туре оба сегодняшних соперника потерпели поражения - "Смолевичи" уступили в Борисове минскому "Динамо" со счетом 1:3, а столичные "студенты" крупно проиграли в Гродно местному "Неману" - 0:3.

Нынешние лидеры первенства футболисты "Слуцка" 2 мая сыграют со столичными динамовцами на их арене. Также завтра "Минск" примет на своем поле гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа", а в Бресте местный "Рух" встретится с "Городеей".

Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение после шести туров: "Слуцк" - 13 очков, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, БАТЭ, "Витебск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея", - по 9, "Неман", "Шахтер", "Рух" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший четыре гола.-0-