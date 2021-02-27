Футболисты "Сморгони" победили "Ислочь" в товарищеском матче

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы в ходе подготовки к новому сезону провели очередные контрольные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новички высшей лиги футболисты "Сморгони" одолели в Минске "Ислочь" с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на 61-й минуте игры забил Евгений Савостьянов.

Два спарринга подряд на своем поле провел сегодня "Витебск". В первом из них витебчане обыграли гомельский "Локомотив" - 2:0, а затем уступили могилевскому "Днепру" с крупным счетом 0:4.

В Гродно местный "Неман" проиграл украинской "Волыни" из Луцка - 1:2.

Столичный "Энергетик-БГУ" сыграл вничью 1:1 с дебютантом высшей лиги речицким "Спутником".-0-