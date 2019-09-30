Футболисты "Сочи" победили "Ахмат" в заключительном матче 11-го тура чемпионата России

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Сочи" одержали первую домашнюю победу в матчах чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной встрече 11-го тура сочинцы обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. На 12-й минуте отличился Андрей Мостовой, а на 73-й минуте встречи эффектную точку поставил эквадорский легионер Кристиан Нобоа. Благодаря этому успеху, футболисты "Сочи" набрали 12 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

В лидеры вышли футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. В 11-м туре они разгромили в Екатеринбурге местный "Урал" со счетом 3:0. Это пятая подряд виктория "армейцев" в чемпионате России. В матче еще двух фаворитов московский "Локомотив" одолел у себя дома действующего чемпиона питерский "Зенит" - 1:0. Московский "Спартак" потерпел четвертое фиаско кряду, уступив на своей арене "Оренбургу" с белорусским голкипером Андреем Климовичем в составе - 1:2. Сразу после этого поражения главный тренер спартаковцев Олег Кононов ушел в отставку.

Результаты остальных встреч 11-го тура: "Ростов" - "Динамо" (Москва) - 3:0, "Крылья Советов" (Самара) - "Тамбов" - 2:0, "Краснодар" - "Арсенал" (Тула) - 2:0, "Рубин" (Казань) - "Уфа" - 0:0.

Положение в группе лидеров после 11 туров: ЦСКА - 25 очков, "Ростов" - 23, "Локомотив" - 23, "Зенит" - 23, "Краснодар" - 23. Внизу таблицы "Тамбов", у которого 8 очков, на балл больше у "Ахмата", 10 очков в активе московского "Динамо".

Бомбардирскую гонку возглавляет Эльдор Шомуродов ("Ростов"), забивший 9 мячей.

Центральным поединком следующего тура станет встреча между ЦСКА и "Ростовом", которая состоится 6 октября в Москве.-0-