Футболисты "Сочи" победили "Урал" в последнем матче 3-го тура чемпионата России

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Сочи" одержали победу над екатеринбургским "Уралом" с результатом 2:0 в последнем поединке 3-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко потерпели второе поражение подряд, проиграв в гостях действующему чемпиону страны питерскому "Зениту" - 2:3. На старте этого первенства краснодарская команда разгромила в Екатеринбурге местный "Урал" (3:0), а потом неожиданно проиграла на своем поле подмосковным "Химкам" (0:1). Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович в этом сезоне ни разу на поле не выходил. Для зенитовцев это третья виктория кряду, сначала выиграли в гостях у "Химок" (3:1), а затем также на выезде были сильнее "Ростова" (4:2).

В стартовом поединке 3-го тура российского первенства московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. Гости ушли от поражения на 74-й минуте игры, когда вышедший на замену белорусский форвард Виталий Лисакович сравнял счет. Белорусский полузащитник москвичей Кирилл Зинович на поле не выходил. Тульский "Арсенал" на своем поле победил самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Белорусский полузащитник хозяев Юрий Поляков не играл, как и защитник гостей Дмитрий Прищепа. Оба соперника неудачно начали новый сезон, потерпев поражения в двух стартовых турах.

Вице-чемпион московский "Спартак" сенсационно проиграл на своей арене новичку премьер-лиги "Нижнему Новгороду" - 1:2. С таким же счетом московское "Динамо" в столичном дерби одолело ЦСКА, а в Казани местный "Рубин" выиграл у грозненского "Ахмата". "Химки" и "Ростов" разошлись миром - 1:1.

По три виктории на старте турнира одержали "Зенит", "Динамо" и "Рубин", три поражения потерпели "Крылья Советов". Матчи 4-го тура российского первенства пройдут 14-16 августа.-0-