Футболисты "Сочи" разгромили "Химки" в матче чемпионата России

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Сочи" разгромили "Химки" со счетом 3:0 в последнем матче четвертого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом тайме сочинцев вывел вперед Максим Барсов, а после перерыва Ивелин Попов еще дважды поразил ворота гостей.Действующий чемпион страны питерский "Зенит" потерял первые очки, сыграв вничью в гостях у московского "Локомотива" - 1:1. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 86-й минуте игры, а полузащитник Кирилл Зинович остался в запасе.Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко на своей арене одержали волевую викторию над тульским "Арсеналом" со счетом 3:2. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович и полузащитник туляков Юрий Ковалев не играли из-за травм.Первый балл набрали самарские "Крылья Советов", сыгравшие вничью в Казани с местным "Рубином" - 1:1. Белорусский защитник самарцев Дмитрий Прищепа на поле не выходил.Результаты остальных встреч: "Ростов" - ЦСКА (Москва) - 1:3, "Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - 1:2, "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0, "Нижний Новгород" - "Уфа" - 1:2.После четырех игровых дней впереди "Зенит" и "Рубин", у которых по 10 очков, на один балл меньше у "Сочи" и московского "Динамо". Внизу турнирной таблицы "Крылья Советов", "Урал" и "Ростов", набравшие по одному очку.Матчи пятого тура российского первенства пройдут 21 и 22 августа.-0-