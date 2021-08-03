Футболисты "Сочи" выиграли у "Ахмата" в матче чемпионата России

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Сочи" победили "Ахмат" со счетом 2:1 в последнем поединке второго тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Грозном, сочинцы вышли вперед на 26-й минуте встречи после автогола полузащитника "Ахмата" Даниила Уткина, а в середине второго тайма второй мяч забил Марко Дуганджич. Только в самом конце матча Габриэл Янку сократил разрыв, но большего хозяева добиться не смогли.

Ранее футболисты "Краснодара" под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко на своем поле проиграли подмосковным "Химкам" со счетом 0:1. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович, как и в первом туре, на поле не выходил. Действующий чемпион России питерский "Зенит" одержал свою вторую викторию в новом сезоне, обыграв в гостях футболистов "Ростова" с результатом 4:2. В Екатеринбурге местный "Урал" и "Нижний Новгород" разошлись миром - 1:1. Бронзовый призер российского первенства московский "Локомотив" выиграл второй поединок, победив ЦСКА в столичном дерби - 2:1. Белорусские легионеры "Локо" Виталий Лисакович и Кирилл Зинович в этой встрече участия не принимали. На старте 30-го российского первенства железнодорожники обыграли на своей арене тульский "Арсенал" (3:1). В матче второго тура тульская команда потерпела еще одно поражение, уступив у себя дома казанскому "Рубину" с результатом 0:3. Белорусский защитник хозяев поля Юрий Ковалев на поле не выходил. В стартовом туре казанские футболисты победили на своей арене вице-чемпиона страны московский "Спартак" (1:0). После этого поражения спартаковцы реабилитировались, обыграв в Самаре футболистов "Крыльев Советов" со счетом 1:0. Белорусский защитник "крылышек" Дмитрий Прищепа в этой встрече не участвовал.

Матчи 3-го тура российской премьер-лиги пройдут 6-9 августа.-0-