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01 февраля 2020, 20:21

Футболисты солигорского "Шахтера" победили "Ахмат" на сборе в Турции

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону на южных учебно-тренировочных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый призер чемпионата страны солигорский "Шахтер" сегодня обыграл клуб российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" со счетом 3:1. В первом тайме в составе горняков отличились Александр Булычев и Георгий Диасамидзе, а после перерыва итог подвел Дарко Бодул. До этого солигорские футболисты обыграли сербский "Спартак" из Суботицы - 2:0, а затем с таким же результатом уступили польскому "Пясту" из Гливице. На 4 февраля у подопечных Юрия Вернидуба запланирован спарринг с боснийским клубом "Вележ" из Мостара.

Обладатель серебра борисовский БАТЭ в первом контрольном матче турецкого сбора разошелся миром с чешским клубом "Фастав" из Злина - 0:0. В дальнейших планах команды Кирилла Альшевского встреча с еще одним представителем Чехии "Пршибрамом", а также российским "Сочи" и украинским "Динамо" из Киева.

Чемпион Беларуси брестское "Динамо" завершит свой первый предсезонный сбор 2 февраля матчем с российскими "Крыльями Советов" из Самары. Ранее подопечные Сергея Ковальчука победили словацкий "Слован" из Братиславы (1:0), сыграли вничью с украинским "Мариуполем" (2:2) и проиграли киевскому "Динамо" (0:3).

Футболисты минского "Динамо" проиграли в Сочи представителю второго дивизиона российского чемпионата курскому "Авангарду" (2:4). После возвращения домой команда Сергея Гуренко проведет два спарринга в Минске - 8 февраля против "Витебска" и 11 февраля против бобруйской "Белшины". Затем минчане отправятся на сбор в турецкий Белек, где планируют провести 5 контрольных поединков: 15 февраля с эстонской "Левадией" из Таллинна, 21 февраля - с российским "Динамо" из Москвы, 22 февраля - с лидером российской премьер-лиги "Зенитом" из Санкт-Петербурга, 29 февраля - с клубом второго дивизиона украинского чемпионата "Волынью" из Луцка, 1 марта - с латвийским "Спартаком" из Юрмалы.-0-

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