Футболисты солигорского "Шахтера" получили медали и начали подготовку к сезону

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные призеры чемпионата Беларуси-2018 футболисты солигорского "Шахтера" сегодня приступили к подготовке к новому сезону. А накануне игрокам и тренерам команды были вручены медали, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Шахтера".

Первый учебно-тренировочный сбор подопечные Сергея Ташуева проводят в Минске, а затем отправятся на сборы в Турцию. На первом из них, который пройдет с 17 по 31 января, горняки планируют провести 4 контрольных матча: 19 января с венгерским "Уйпештом" из Будапешта, 25 января с хорватским "Хайдуком" из Сплита, 30 января с болгарской "Витошей" и чешским клубом "Словацко" из Угерске-Градиште. Во время второго сбора (4-18 февраля) "Шахтер" также проведет 4 спарринга: 6 февраля с российским "Оренбургом", 13 февраля с латвийским "Спартаком" из Юрмалы и российским "Рубином" из Казани, 17 февраля с украинской "Александрией". Третий тренировочный сбор солигорские футболисты проведут с 23 февраля по 7 марта также в Турции.-0-

Фото ФК "Шахтер"