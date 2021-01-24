Футболисты солигорского "Шахтера" проиграли "Зениту" на сборе в ОАЭ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" неудачно провели второй контрольный матч на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука уступили чемпиону России "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:2. В первом тайме в составе зенитовцев отличились Далер Кузяев и Сердар Азмун.

В стартовом предсезонном поединке "Шахтер" уступил серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского "Динамо" со счетом 0:2.

27 января футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Затем 31 января белорусский чемпион проведет товарищеский матч с футболистами "Риги".

Также сегодня вице-чемпион Беларуси борисовский БАТЭ переиграл в Минске футболистов "Ислочи" с результатом 4:3.-0-