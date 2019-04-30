Футболисты "Спартака" не удержали победу в матче с "Рубином" в чемпионате России

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" не удержали победный счет в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с казанским "Рубином", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Москвичи вышли вперед в середине первого тайма после удара Фернандо, а незадолго до финального свистка Егор Сорокин забил ответный гол и спас "Рубин" от поражения - 1:1.
Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко в принципиальном поединке проиграл в гостях "Краснодару" 0:2 и уступил ему третье место в турнирной таблице. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович в игре с армейцами не участвовал из-за дисквалификации.
Лидер турнира "Зенит" переиграл в Санкт-Петербурге самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко вышел на замену на 63-й минуте игры, но не смог помочь команде добиться положительного результата.
Действующий чемпион московский "Локомотив" с трудом одолел на своем поле аутсайдера российской премьер-лиги красноярский "Енисей" - 2:1 и сохранил за собой вторую строку в таблице.
Футболисты "Уфы" разгромили у себя дома "Урал" из Екатеринбурга - 4:1. Белорусский защитник гостей Денис Поляков вышел на поле на 61-й минуте встречи.
В отсутствие белорусского полузащитника Тимофея Калачева "Ростов" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" - 1:1. С таким же результатом завершился поединок "Оренбурга" и тульского "Арсенала". Белорусский защитник оренбуржцев Михаил Сиваков на поле не выходил. В матче московского "Динамо" и грозненского "Ахмата" зрители не увидели забитых мячей - 0:0.
Турнирное положение после 26 туров:
1. "Зенит" - 57 очков,
2. "Локомотив" - 49,
3. "Краснодар" - 46,
4. ЦСКА - 44,
5. "Спартак" - 40,
6. "Арсенал" - 39,
7. "Оренбург" - 36,
8. "Ростов" - 36,
9. "Ахмат" - 35,
10. "Урал" - 33,
11. "Рубин" - 32,
12. "Динамо" - 29,
13. "Крылья Советов" - 27,
14. "Уфа" - 25,
15. "Анжи" - 20,
16. "Енисей" - 16.
За 4 тура до финиша российского первенства бомбардирскую гонку возглавляют Федор Чалов (ЦСКА) и Сердар Азмун ("Зенит"), забившие по 12 мячей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.349 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.254 BYN
|3.268 BYN