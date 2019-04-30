Футболисты "Спартака" не удержали победу в матче с "Рубином" в чемпионате России

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" не удержали победный счет в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с казанским "Рубином", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Москвичи вышли вперед в середине первого тайма после удара Фернандо, а незадолго до финального свистка Егор Сорокин забил ответный гол и спас "Рубин" от поражения - 1:1.

Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко в принципиальном поединке проиграл в гостях "Краснодару" 0:2 и уступил ему третье место в турнирной таблице. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович в игре с армейцами не участвовал из-за дисквалификации.

Лидер турнира "Зенит" переиграл в Санкт-Петербурге самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко вышел на замену на 63-й минуте игры, но не смог помочь команде добиться положительного результата.

Действующий чемпион московский "Локомотив" с трудом одолел на своем поле аутсайдера российской премьер-лиги красноярский "Енисей" - 2:1 и сохранил за собой вторую строку в таблице.

Футболисты "Уфы" разгромили у себя дома "Урал" из Екатеринбурга - 4:1. Белорусский защитник гостей Денис Поляков вышел на поле на 61-й минуте встречи.

В отсутствие белорусского полузащитника Тимофея Калачева "Ростов" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" - 1:1. С таким же результатом завершился поединок "Оренбурга" и тульского "Арсенала". Белорусский защитник оренбуржцев Михаил Сиваков на поле не выходил. В матче московского "Динамо" и грозненского "Ахмата" зрители не увидели забитых мячей - 0:0.

Турнирное положение после 26 туров:

1. "Зенит" - 57 очков,

2. "Локомотив" - 49,

3. "Краснодар" - 46,

4. ЦСКА - 44,

5. "Спартак" - 40,

6. "Арсенал" - 39,

7. "Оренбург" - 36,

8. "Ростов" - 36,

9. "Ахмат" - 35,

10. "Урал" - 33,

11. "Рубин" - 32,

12. "Динамо" - 29,

13. "Крылья Советов" - 27,

14. "Уфа" - 25,

15. "Анжи" - 20,

16. "Енисей" - 16.

За 4 тура до финиша российского первенства бомбардирскую гонку возглавляют Федор Чалов (ЦСКА) и Сердар Азмун ("Зенит"), забившие по 12 мячей.-0-