Футболисты "Столицы" сыграли вничью с косовским "Либурном" в заключительном туре группового раунда ЛЧ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В заключительном матче группового раунда мини-футбольной Лиги чемпионов минская "Столица" не смогла выиграть у косовского "Либурна". Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра не имела турнирного значения. Белорусский клуб досрочно обеспечил себе место в элитной стадии Лиги чемпионов. Тем не менее, матч прошел в упорной борьбе. Владимир Жигалко вывел "Столицу" вперед на 6-й минуте встречи. Однако удержать победный счет хозяева не смогли. Керими Малуш на 15-й минуте игры использовал передачу с углового и обыграл вратаря белорусской команды, установив окончательный счет в матче.

В еще одном поединке группы 7 "Тулон" победил нидердандский "Ховокубо" - 5:1.

Итоговое положение в группе 7 таково: Столица - 7 очков (3 матча), Тулон - 4 (3), Либурн - 3 (3), Ховокубо - 1 (3).-0-