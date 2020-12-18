Футболисты "Тамбова" и "Урала" сыграли вничью в матче чемпионата России

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тамбова" и екатеринбургского "Урала" сыграли вничью в последнем матче 19-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшней встречи в Саранске соперники обменялись голами - на исходе получаса игры Отман Эль-Кабир вывел гостей вперед, а перед самым перерывом Герман Онугха восстановил равновесие в счете. Во второй половине встречи результат не изменился - 1:1. Белорусский защитник "Тамбова" Максим Володько провел весь матч, защитник уральцев Николай Золотов на поле не выходил.

Ранее московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко обыграл в гостях "Ростов" с результатом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, одержали третью победу подряд, обыграв на своем поле гостей из "Уфы" - 1:0.

Московский "Локомотив", играя в гостях с "Химками", дважды вел в счете, но в итоге уступил с результатом 2:3. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе, на 15-й минуте отдал голевой пас и был заменен на 76-й минуте встречи.

Действующий чемпион России "Зенит" и лидер нынешнего первенства обыграл в Санкт-Петербурге одного из своих главных конкурентов московский "Спартак" - 3:1. Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, одолел у себя дома тульский "Арсенал" - 1:0. Футболисты "Сочи" на своей арене были сильнее московского "Динамо" - 2:0. Грозненский "Ахмат" на своей арене разошелся миром с казанским "Рубином" - 0:0.

Положение команд в российской премьер-лиге после 19 туров: "Зенит" - 41 очко, ЦСКА - 37, "Спартак" - 35, "Сочи" - 33, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Краснодар" - 30, "Локомотив" - 28, "Рубин" - 28, "Ахмат" - 26, "Химки" - 25, "Урал" - 21, "Арсенал" - 14, "Ротор" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 13.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.

Следующие матчи российского первенства пройдут в конце февраля 2021 года.-0-