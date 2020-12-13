Футболисты "Тамбова" проиграли "Рубину" в чемпионате России

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тамбова" проиграли шестой матч подряд в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 18-го тура тамбовская команда уступила в Саранске казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Победный гол на 20-й минуте игры забил защитник казанцев Илья Самошников. Белорусский защитник "Тамбова" Максим Володько провел весь матч и получил предупреждение в конце первой половины встречи.

Также сегодня московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примет на своей арене екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют у себя дома с московским "Локомотивом", за который выступает белорусский нападающий Виталий Лисакович.

Результаты остальных матчей 18-го тура: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:1, "Сочи" - "Спартак" - 1:0, "Ротор" (Волгоград) - "Уфа" - 1:0, "Химки" - "Арсенал" (Тула) - 1:0.

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Зенит" - 38 очков, "Спартак" - 35, ЦСКА - 33, "Динамо" - 30, "Сочи" - 30, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Рубин" - 27, "Ахмат" - 25, "Краснодар" - 24, "Химки" - 22, "Урал" - 19, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 11.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 10 мячей.-0-