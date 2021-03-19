Футболисты "Торпедо-БелАЗ" выиграли у "Славии" во 2-м туре чемпионата Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗ" добились гостевой победы над мозырской "Славией" в стартовом матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражений в первом туре оба соперника были настроены на победу, но выиграть удалось жодинцам - 1:0. Победный гол на 80-й минуте игры забил Никита Николаевич.

Во втором сегодняшнем поединке "Ислочь" на поле ФК "Минск" встретится с новичком элитного дивизиона "Сморгонью". В стартовом туре "Ислочь" у себя дома одолела "Славию" с минимальным преимуществом 1:0, а сморгонская дружина потерпела разгромное поражение в Минске от столичного "Энергетика-БГУ" - 0:3.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное "Динамо" примет борисовский БАТЭ. Также в субботу "Энергетик-БГУ" сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским "Шахтером", "Витебск" у себя дома встретится с минским "Динамо", а футболисты "Минска" примут брестский "Рух".

Программа второго тура завершится двумя встречами в воскресенье, 21 марта: "Слуцк" - "Неман" (Гродно), "Гомель" - "Спутник" (Речица).-0-