Футболисты "Торпедо-БелАЗа" обыграли "Славию" в чемпионате Беларуси  

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Торпедо-БелАЗа" одержали волевую викторию над мозырской "Славией" в матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Жодино, мозыряне открыли счет на 11-й минуте после точного удара Денниса Тетте. Через 9 минут Максим Бордачев восстановил равновесие, а незадолго до перерыва Липе Велозу вывел хозяев вперед. Во второй половине встречи Михаил Афанасьев и Дмитрий Яшин еще дважды поразили ворота мозырского голкипера Михаила Барановского, а потом Никита Мельников установил окончательный результат - 4:2 в пользу торпедовцев.

Результаты других игр 23-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Смолевичи" - 5:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск" - 5:0, "Рух" (Брест) - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Минск" - "Городея" - 3:0, "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 2:4, "Белшина" (Бобруйск) - "Ислочь" (Минский район) - 2:3. Матч "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк" перенесен на 30 сентября.

Трнирное положение: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 41 (23), "Ислочь" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (22), "Рух" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (21), "Витебск" - 30 (23), "Минск" - 25 (21), "Славия" - 24 (21), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" - 19 (23), "Смолевичи" - 14 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

18 сентября

"Смолевичи" - "Рух", "Неман" - "Минск";

19 сентября

"Витебск" - "Белшина", "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ";

20 сентября

"Слуцк" - БАТЭ, "Ислочь" - "Динамо" (Минск), "Славия" - "Шахтер".-0-