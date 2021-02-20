Футболисты "Торпедо-БелАЗа" победили "Ротор" на сборе в Турции

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные предсезонные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовые призеры чемпионата страны футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" на сборе в Турции со счетом 2:1 победили волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич. В первом спарринге команда Юрия Пунтуса была сильнее узбекского АГМК из Алмалыка - 2:0.

У футболистов минского "Динамо" сегодня запланировано два спарринга на учебно-тренировочном сборе в Сочи. В первом из них минчане со счетом 0:2 уступили московскому "Велесу", выступающему во втором дивизионе российского первенства. Во втором матче динамовцы сыграют еще с одним представителем ФНЛ воронежским "Факелом". Ранее в Сочи подопечные Леонида Кучука провели четыре встречи с российскими командами: дважды выиграли у "Тюмени" - 5:1 и 2:1, победили "Туапсе" со счетом 2:0 и разошлись миром с "Енисеем" из Красноярска - 0:0.

Гродненский "Неман" в своем футбольном манеже переиграл гостей из "Лиды" с результатом 2:0. Голевой дубль в первой половине встречи оформил Егор Зубович.

Футболисты "Ислочи" в гостях одержали волевую викторию над могилевским "Днепром" - 3:2. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме - сначала вперед вышли могилевчане, затем три мяча подряд забили гости, а в концовке хозяева сократили разрыв до минимума. Сегодня вечером "Ислочь" встретится с "Гомелем".

Футболисты "Минска" в столичном манеже разгромили дзержинский "Арсенал" со счетом 3:0.

Брестское "Динамо" проиграло украинской "Волыни" из Луцка - 0:1.

Футболисты "Витебска" в своем манеже провели два матча с российскими гостями. В первом из них витебчане победили клуб "Луки-Энергия" из Великих Лук - 2:0, а потом сыграли вничью со "Смоленском" - 1:1.

Столичный "Энергетик-БГУ" взял верх над "Оршей" - 6:1.

"Слуцк" в Гомеле переиграл новичка высшей лиги речицкий "Спутник" со счетом 3:2.

Гомельский "Локомотив" одолел бобруйскую "Белшину" с минимальным перевесом - 1:0.

Столичные "Крумкачы" разгромили в Пинске местную "Волну" с результатом 6:0. С таким же счетом "Сморгонь" победила "Молодечно-2018".-0-