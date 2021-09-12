Футболисты "Торпедо-БелАЗа" прервали серию поражений в чемпионате Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" после серии из трех поражений подряд одержали победу в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 22-го тура автозаводцы выиграли на выезде у "Минска" с результатом 2:0. На 50-й минуте счет открыл Шахром Самиев, а еще через полчаса второй гол забил Юрий Габовда.

С таким же счетом "Ислочь" обыграла в Молодечно гродненский "Неман" благодаря точным ударам Даниэля Созаха и Максима Санца. В Бресте местное "Динамо" и "Слуцк" не выявили победителя - ничья 0:0. Футболисты "Гомеля" разгромили на своей арене "Витебск" с результатом 4:1. Голевой дубль в этой игре оформил защитник гомельчан Алексей Иванов.

Остальные встречи этого тура состоятся сегодня. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на выезде против "Сморгони", брестский "Рух", занимающий третье место, в Мозыре будет соперничать со "Славией", а минское "Динамо" в Борисове встретится с "Энергетиком-БГУ". Лидеру первенства солигорскому "Шахтеру" засчитана техническая победа (3:0) над речицким "Спутником", который снялся с турнира.

Турнирное положение: "Шахтер" - 50 очков (19 матчей), БАТЭ - 45 (21), "Рух" - 43 (21), "Динамо" (Минск) - 42 (21), "Гомель" - 41 (21), "Динамо" (Брест) - 31 (22), "Витебск" - 30 (22), "Ислочь" - 27 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (21), "Неман" - 24 (22), "Минск" - 24 (21), "Энергетик-БГУ" - 24 (20), "Слуцк" - 22 (22), "Славия" - 14 (20), "Сморгонь" - 13 (21), "Спутник" - 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.-0