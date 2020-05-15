Футболисты "Торпедо-БелАЗа" примут "Городею" в матче чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" примут "Городею" в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба соперника в прошлом туре завершили свои встречи вничью: торпедовцы в Мозыре разошлись миром со "Славией" (0:0), а городейцы - в гостях с "Минском" (1:1). Встреча в Жодино начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Центральным поединком этого тура станет завтрашняя встреча на поле "Борисов-Арены" между двумя лидерами первенства БАТЭ и "Слуцком". Также в субботу минский "Энергетик-БГУ" в Молодечно примет брестских динамовцев, а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет со "Славией".

Еще три игры состоятся 17 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен.

Турнирное положение после восьми туров: БАТЭ, "Слуцк" - по 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух", "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-