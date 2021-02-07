Футболисты "Торпедо-БелАЗа" выиграли предсезонный турнир в Жодино

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Торпедо-БелАЗа" стали победителями предсезонного турнира "Белазовец-2021" в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за первое место хозяева соревнований встретили упорное сопротивление со стороны представителя 1-й лиги национального первенства дзержинского "Арсенала". Долгое время обе команды не могли добиться успеха, и только на 3-й компенсированной минуте второго тайма бронзовые призеры чемпионата Беларуси сумели вырвать победу, когда отличился Николай Макаревич - 1:0 в пользу торпедовцев.

В матче за третью итоговую позицию минские "Крумкачы" должны были играть со "Слуцком", но из-за сильного мороза встреча была отменена.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-