Футболисты "Тоттенхэма" примут "Аякс" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый полуфинальный поединок футбольной Лиги чемпионов состоится сегодня в британской столице. Лондонский "Тоттенхэм" примет на своей новой арене гостей из амстердамского "Аякса", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшние соперники в минувший уик-энд по-разному провели матчи своих национальных чемпионатов. Футболисты "Тоттенхэма" в домашнем поединке 36-го тура английской премьер-лиги неожиданно уступили лондонскому "Вест Хэму" 0:1. Несмотря на это поражение, "Тоттенхэм" остался на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков. Футболисты "Аякса" в 32-м туре первенства Нидерландов уверенно переиграли на своем поле гостей из "Витесса" со счетом 4:2 и, набрав 80 очков, вместе с ПСВ продолжают борьбу за чемпионский титул.

Полуфинальный матч сегодня будет судить бригада испанских арбитров, которую возглавит Антонио Матеу Лаос. Игра начнется в 22.00, телеканал "Беларусь 5" покажет ее в прямом эфире.

Второй полуфинал ЛЧ состоится 1 мая. Футболисты испанской "Барселоны" на поле своего "Камп Ноу" встретятся с английским "Ливерпулем".

Ответные поединки за выход в финал пройдут 7 мая в Ливерпуле и 8 мая в Амстердаме. Решающий матч Лиги чемпионов состоится 1 июня на поле мадридского стадиона "Метрополитано".-0-