Футболисты ЦСКА и "Ференцварош" сыграли вничью в Лиге Европы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью с венгерским "Ференцварошем" в гостевом матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения (0:1) армейцы в Будапеште стремились взять реванш, но не смогли добиться успеха - ничья 0:0. Белорусский форвард венгерской команды Николай Сигневич в игре не участвовал. ЦСКА завоевал первый зачетный балл в нынешнем турнире. В другом поединке 4-го тура в группе Н испанский "Эспаньол" в Барселоне разгромил болгарский "Лудогорец" со счетом 6:0. Положение команд после четырех игровых дней: "Эспаньол" - 10 очков, "Лудогорец" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1.

Еще один российский клуб "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, обыграл на своем поле турецкий "Трабзонспор" со счетом 3:1. В Турции краснодарцы выиграли с результатом 2:0. В другом матче квартета С швейцарский "Базель" у себя дома переиграл испанский "Хетафе" - 2:1. Положение команд: "Базель" - 10, "Хетафе" - 6, "Краснодар" - 6, "Трабзонспор" - 1.

В группе L казахстанская "Астана" с белорусским полузащитником Иваном Маевским в составе потерпела крупное поражение в Нур-Султане от голландского "Алкмаара" - 0:5. В первой встрече этих команд в Гааге футболисты "Астаны" проиграли со счетом 0:6. Английский "Манчестер Юнайтед" принимал на своей арене белградский "Партизан" и выиграл с результатом 3:0. В сербской столице английский гранд также был сильнее - 1:0. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Алкмаар" - 8, "Партизан" - 4, "Астана" - 0.

Киевское "Динамо", выступающее в группе В, сыграло вничью в гостях у датского "Копенгагена" - 1:1. Швейцарский "Лугано" на своем поле разошелся миром со шведским "Мальме" - 0:0. Положение команд: "Копенгаген" - 6, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2.

После четырех туров список лучших бомбардиров возглавляет Мохамед Мунир из испанской "Севильи", забивший 5 мячей.

Матчи 5-го тура Лиги Европы состоятся 28 ноября.-0-