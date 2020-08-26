Футболисты ЦСКА и "Краснодара" сыграли вничью в чемпионате России

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко не удержали победу над "Краснодаром" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 28-й минуте первого тайма армейцы вышли вперед после точного удара Константина Кучаева, а во второй половине игры Масьель Вандерсон сравнял результат - 1:1. Капитан краснодарского клуба белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

Футболисты московского "Локомотива" неожиданно проиграли на своей арене грозненскому "Ахмату" - 2:3. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену во втором тайме, заработав пенальти и отдав голевой пас.

Волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, уступил на своей арене московскому "Спартаку" - 0:1.

В Казани местный "Рубин" разгромил гостей из "Уфы" со счетом 3:0.

Екатеринбургский "Урал", за который выступает белорусский защитник Николай Золотов, проиграл на выезде "Ростову" - 0:1. Футболисты тульского "Арсенала" на своем поле сыграли вничью с подмосковными "Химками" - 1:1. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко провел весь матч, а Юрий Ковалев на поле не выходил. "Тамбов" принимал в Саранске футболистов "Сочи" и уступил с результатом 0:1.

С таким же счетом лидер первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга после четырех викторий кряду потерпел поражение в гостях у московского "Динамо".

Турнирное положение в российской премьер-лиге после 5 туров: "Зенит" - 12 очков, "Сочи" - 11, "Спартак" - 11, "Динамо" - 10, "Ахмат" - 10, "Ростов" - 9, "Локомотив" - 7, "Рубин" - 7, ЦСКА - 7, "Краснодар" - 7, "Урал" - 5, "Арсенал" - 5, "Уфа" - 4, "Тамбов" - 3, "Химки" - 2, "Ротор" - 1.

Матчи 6-го тура чемпионата России состоятся 29-30 августа.-0-