Футболисты ЦСКА не удержали победу над "Уфой" в чемпионате России

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью с "Уфой" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Армейцы вышли вперед на 26-й минуте игры после отличного удара Ильзата Ахметова, но удержать победный счет не смогли. Во второй половине встречи хозяева много атаковали и незадолго до финального свистка Вячеслав Кротов сравнял результат - 1:1.

Еще в одном сегодняшнем поединке самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 одолели на выезде "Оренбург", ворота которого защищал белорусский голкипер Андрей Климович.

Накануне в центральном матче этого тура футболисты "Зенита" разгромили на своей арене гостей из "Ростова" - 6:1. Еще один фаворит московский "Локомотив" уверенно переиграл в Грозном местный "Ахмат" - 2:0.

Футболисты "Зенита" разгромили "Ростов" в центральном матче чемпионата России Главным героем встречи в Санкт-Петербурге стал лидер атак зенитовцев Артем Дзюба, оформивший хет-трик при двух результативных передачах.

Московский "Спартак" у себя дома сыграл вничью с казанским "Рубином" - 0:0. "Тамбов" уступил в Саранске "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:2. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков провел на поле весь матч.

Сегодня тульский "Арсенал" примет на своем поле "Сочи", а московское "Динамо" сыграет с "Краснодаром".

Положение в лидирующей группе российской премьер-лиги: "Зенит" - 29 очков (13 матчей), "Локомотив" - 29 (13), "Краснодар" - 26 (12), "Ростов" - 26 (13), ЦСКА - 26 (13).-0-