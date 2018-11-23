Футболисты ЦСКА победили "Ахмат" в чемпионате России

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко выиграли в стартовом матче 15-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине гостевой встречи с грозненским "Ахматом" "армейцы" не смогли отличиться, зато после перерыва дважды поразили ворота соперников. На 57-й минуте счет открыл исландский легионер Хордур Магнуссон, а на 6-й компенсированной минуте второго тайма последнюю точку поставил Тимур Жамалетдинов - 2:0. В прошлом туре ЦСКА с таким же результатом обыграл лидера российского первенства питерский "Зенит". Сейчас у команды Виктора Гончаренко 26 очков, так же, как и у "Краснодара", который свой поединок 15-го тура проведет 25 ноября у себя дома против тульского "Арсенала". В этот же день "Зенит", имеющий 31 балл, примет на своем поле "Ростов", у которого 23 очка и 5-е место в турнирной таблице.

Действующий чемпион России московский "Локомотив", набравший в 14 встречах 25 очков, сегодня сыграет против гостей из "Урала" (Екатеринбург).-0-