Футболисты ЦСКА победили "Ахмат" в чемпионате России

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в стартовом матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения от "Локомотива" (0:2) в предыдущем туре армейцы были настроены только на победу и добились ее. На 38-й минуте встречи венесуэльский форвард москвичей Саломон Рондон с пенальти открыл счет, а на 52-й минуте точку поставил хорватский полузащитник Никола Влашич. Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин на поле не выходил.

Также сегодня футболисты "Ротора", которых тренирует белорус Александр Хацкевич, примут в Волгограде подмосковные "Химки", а "Ростов" сыграет на своей арене с гостями из "Сочи".

Еще три встречи российского первенства пройдут 7 марта. В центральном матче этого тура московский "Спартак" сыграет на своем поле против "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Московское "Динамо" примет у себя дома аутсайдера турнира "Тамбов", в составе которого белорусские футболисты - голкипер Родион Сямук и полузащитник Дмитрий Герман. В Екатеринбурге местный "Урал" будет соперничать с еще одним неудачником "Уфой".

Заключительные матчи 21-го тура состоятся 8 марта. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", за который выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит" встретится в Казани с местным "Рубином".

После 20 туров "Зенит" имеет 42 очка, ЦСКА в 21-м матче набрал 40 баллов, у "Сочи" 36 очков, на балл меньше у "Спартака". Внизу турнирной таблицы "Уфа" и "Тамбов", у которых по 13 очков, на балл больше в активе "Арсенала".

Список лучших бомбардиров возглавляют лидеры атак "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-