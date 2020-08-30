Футболисты ЦСКА победили "Ахмат" в гостевом матче чемпионата России

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли "Ахмат" в гостевом матче шестого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Грозном, армейцы вышли вперед на 11-й минуте после точного удара Константина Кучаева. В дальнейшем москвичи продолжали владеть инициативой, и незадолго до финального свистка Кристиан Бистрович и Никола Влашич довели дело до разгрома - 3:0.

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью на своем поле с действующим чемпионом питерским "Зенитом" - 0:0. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на поле на 66-й минуте игры.

Волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, сыграл вничью в гостях у подмосковных "Химок" - 1:1. Тульский "Арсенал" с белорусским полузащитником Валерием Громыко в составе уступил на выезде московскому "Спартаку" со счетом 1:2. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, не смог одолеть на своей арене футболистов "Ростова" - ничья 1:1. Екатеринбургский "Урал", за который выступает белорусский защитник Николай Золотов, добился ничьей в гостях у "Сочи" - 0:0. Казанский "Рубин" у себя дома сыграл вничью с "Тамбовом" - 2:2. Футболисты "Уфы" на своем поле разошлись миром с московским "Динамо" - 1:1.

Турнирное положение в российской премьер-лиге после 6 туров: "Спартак" - 14 очков, "Зенит" - 13, "Сочи" - 12, "Динамо" - 11, ЦСКА - 10, "Ахмат" - 10, "Ростов" - 10, "Локомотив" - 8, "Рубин" - 8, "Краснодар" - 8, "Урал" - 6, "Арсенал" - 5, "Уфа" - 5, "Тамбов" - 4, "Химки" - 3, "Ротор" - 2.

Матчи седьмого тура чемпионата России состоятся 12 сентября.-0-