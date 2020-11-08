Футболисты ЦСКА победили "Ростов" и сохранили лидерство в чемпионате России

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко победили "Ростов" с результатом 2:0 и сохранили за собой первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме домашнего матча 14-го тура москвичей вывел вперед Константин Кучаев, а после перерыва Федор Чалов забил второй мяч в ворота ростовчан.

В столичном дерби московский "Локомотив" неожиданно крупно проиграл землякам из "Динамо" - 1:5. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович провел на поле весь второй тайм, но не смог помочь своей команде уйти от поражения. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, выигрывали в Санкт-Петербурге у действующего чемпионома страны "Зенита" со счетом 1:0, но в итоге уступили - 1:3.

Результаты остальных игр 14-го тура: "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) - 2:2, "Арсенал" (Тула) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1, "Тамбов" - "Ахмат" (Грозный) - 0:1, "Химки" - "Рубин" (Казань) - 2:0, "Сочи" - "Уфа" - 1:1.

Турнирное положение после 14 туров: ЦСКА - 31 очко, "Зенит" - 30, "Спартак" - 28, "Динамо" - 26, "Сочи" - 23, "Ростов" - 23, "Ахмат" - 23, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Краснодар" - 18, "Урал" - 15, "Арсенал" - 13, "Тамбов" - 12, "Химки" - 12, "Ротор" - 7, "Уфа" - 7.

Список лучших бомбардиров российской премьер-лиги возглавляют эквадорский нападающий "Сочи" Кристиан Нобоа и форвард "Зенита" Артем Дзюба, забившие по 7 мячей.

Следующие матчи чемпионата России состоятся 21-22 ноября.-0-