Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и вышли на 3-е место в чемпионате России

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко победили в столичном дерби "Спартак" и поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме забитых мячей не было.

Но после перерыва дважды подряд отличился исландский легионер армейцев Арнор Сигурдссон, оформивший голевой дубль на 46-й и 55-й минутах игры - 2:0.

После 22 проведенных встреч в активе ЦСКА 40 очков. На балл больше у футболистов "Краснодара", которые при участии белорусского защитника Александра Мартыновича одолели у себя дома самарские "Крылья Советов" - 1:0. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко на поле не выходил.

Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит", у которого 44 очка, сегодня сыграет в гостях у действующего чемпиона страны московского "Локомотива", имеющего 38 баллов.-0-