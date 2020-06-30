Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в матче футбольного чемпионата России

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА после затяжной серии неудач под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко добились победы над "Спартаком" с результатом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме армейцы имели небольшое преимущество и на 27-й минуте игры Никола Влашич открыл счет. После перерыва спартаковцы заставили соперников обороняться, имели немало возможностей отыграться, но оборона ЦСКА во главе с опытнейшим голкипером Игорем Акинфеевым выстояла. А на шестой компенсированной минуте армейцы провели быструю контратаку, которую завершил Никола Влашич, оформивший голевой дубль. До этого футболисты ЦСКА не выигрывали с 24 ноября прошлого года, на протяжении семи туров подряд. После возобновления чемпионата футболисты ЦСКА проиграли у себя дома лидеру турнира питерскому "Зениту" (0:4) и разошлись миром с московским "Динамо" (0:0).

В стартовом поединке 25-го тура московский "Локомотив" у себя дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1.

Остальные встречи запланированы на 1 июля: "Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург), "Уфа" - "Рубин" (Казань), "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный), "Тамбов" - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Сочи" - "Динамо" (Москва), "Ростов" - "Краснодар".

Турнирное положение: "Зенит" - 56 очков (24 матча), "Локомотив" - 48 (25), "Краснодар" - 41 (22), "Ростов" - 41 (24), ЦСКА - 40 (25), "Спартак" - 32 (25), "Динамо" - 31 (23), "Уфа" - 31 (23), "Арсенал" - 28 (24), "Урал" - 28 (24), "Сочи" - 28 (24), "Рубин" - 26 (24), "Тамбов" - 25 (24), "Ахмат" - 24 (24), "Оренбург" - 23 (23), "Крылья Советов" - 23 (25).

Список лучших снайперов возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 15 мячей.-0-