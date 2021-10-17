Футболисты ЦСКА победили "Урал" в чемпионате России

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА победили "Урал" со счетом 1:0 в матче 11-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч встречи в Екатеринбурге был забит на 52-й минуте - победу армейцам принес нигерийский форвард Чидера Эджуке. Также сегодня футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе у себя дома встретятся с "Уфой". В Самаре "Крылья Советов", за которые выступает белорус Дмитрий Прищепа, сыграют с "Нижним Новгородом", "Химки" на своей арене примут грозненский "Ахмат".

Вчера московский "Локомотив" сыграл вничью в Казани с местным "Рубином" - 2:2. Белорусские легионеры москвичей Виталий Лисакович и Кирилл Зинович на поле не выходили. Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит" неожиданно проиграл на выезде тульскому "Арсеналу" с результатом 1:2. Футболисты "Сочи" на своей арене одолели гостей из "Ростова" - 3:2, а в очередном московском дерби "Спартак" и "Динамо" разошлись миром - 2:2.

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 23 очка, на два балла меньше у "Сочи", по 20 очков набрали "Динамо" и ЦСКА, в активе "Локомотива" 18 зачетных баллов.-0-