Футболисты ЦСКА поднялись на 2-е место в чемпионате России

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержали третью победу подряд и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 4-го тура армейцы одолели казанский "Рубин" с минимальным перевесом 1:0. Победный гол на 41-й минуте игры забил Федор Чалов.

Лидер российского первенства "Зенит" после трех викторий кряду сыграл вничью - 1:1 в Санкт-Петербурге с "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Идущий третьим "Ростов" в Екатеринбурге разошелся миром с "Уралом" - 2:2. Белорусский защитник хозяев Денис Поляков в этой встрече не участвовал. Третье поражение подряд потерпели самарские "Крылья Советов", уступившие на своем поле московскому "Локомотиву" со счетом 1:2. В столичном дерби "Спартак" и "Динамо" победитель не был выявлен - ничья 0:0.

Дебютанты премьер-лиги футболисты "Тамбова" в Саранске уступили тульскому "Арсеналу" - 0:1, еще один новобранец элитного дивизиона "Сочи" набрал первое очко, сыграв у себя дома вничью с "Уфой" - 0:0.

Сегодня 4-й тур российского чемпионата завершится в Грозном встречей "Ахмата" и "Оренбурга", за который выступает белорусский защитник Михаил Сиваков. Оренбуржцы пока не имеют ни одного балла, потерпев три поражения.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Зенит" - 10 очков, ЦСКА - 9, "Ростов" - 8.-0-