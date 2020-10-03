Футболисты ЦСКА поднялись на третье место в чемпионате России

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче десятого тура армейцы победили в Екатеринбурге футболистов местного "Урала" со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва гости отличились дважды: на 52-й минуте гол забил Бахтиер Зайнутдинов, а через 4 минуты окончательный результат установил Константин Марадишвили. Белорусские легионеры ЦСКА и "Урала" на поле не выходили.

В центральном поединке этого тура московский "Спартак" у себя дома сыграл вничью - 1:1 - с действующим чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Оба мяча были забиты во второй половине встречи - на 65-й минуте Александр Ерохин вывел гостей вперед, а через 20 минут Эсекьель Понсе восстановил паритет.

Футболисты "Тамбова" в Саранске разошлись миром с тульским "Арсеналом" - 1:1. Белорусский полузащитник туляков Юрий Ковалев вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте игры, а Валерий Громыко вышел на замену на 84-й минуте. Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, сыграл вничью в гостях у футболистов "Уфы".

Остальные встречи десятого тура российского первенства состоятся 4 октября. Московский "Локомотив" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе примет на своей арене "Химки". Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет в гостях у московского "Динамо". В Казани местный "Рубин" встретится с "Ахматом" из Грозного, а "Сочи" на своем поле будет соперничать с "Ростовом".

Турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляют "Зенит" и "Спартак", набравшие по 21 очку, в активе ЦСКА 19 баллов после десяти проведенных игр.-0-