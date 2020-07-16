Футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву" в чемпионате России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко уступили "Локомотиву" со счетом 1:2 в матче 29-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме столичного дерби небольшое преимущество было на стороне железнодорожников. На исходе получаса игры они заработали пенальти, который реализовал Алексей Миранчук. После перерыва армейцы много атаковали и на 71-й минуте Никола Влашич сравнял счет. На первой компенсированной минуте второго тайма защитник ЦСКА Кирилл Набабкин нарушил правила в своей штрафной площади, после чего Алексей Миранчук успешно исполнил свой второй пенальти, принеся "Локомотиву" победу в матче и место в Лиге чемпионов нового сезона. Белорусский форвард ЦСКА вышел на замену на 57-й минуте игры.

Результаты других встреч предпоследнего тура российского первенства: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Оренбург" - 4:1, "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) - 1:3, "Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар" - 0:0, "Спартак" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 3:0, "Рубин" (Казань) - "Ростов" - 0:0, "Уфа" - "Динамо" (Москва) - 0:1. Матч "Тамбов" - "Сочи" перенесен.

Турнирное положение: "Зенит" - 69 очков (29 матчей), "Локомотив" - 54 (29), "Краснодар" - 49 (28), ЦСКА - 47 (29), "Ростов" - 45 (29), "Динамо" - 38 (28), "Арсенал" - 37 (29), "Уфа" - 37 (29), "Спартак" - 36 (29), "Урал" - 35 (29), "Рубин" - 35 (29), "Сочи" - 33 (28), "Ахмат" - 31 (29), "Тамбов" - 28 (28), "Крылья Советов" - 28 (29), "Оренбург" - 24 (29).

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 17 мячей, всего на один гол меньше у его партнера по команде Сердара Азмуна.

Матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 22 июля.-0-