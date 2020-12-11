Футболисты ЦСКА проиграли последний матч Лиги Европы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко поражением завершили выступление в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 6-го тура группы К москвичи проиграли в Загребе хорватскому "Динамо" с результатом 1:3. В другом матче австрийский "Вольфсберг" одолел на своем поле нидерландский "Фейеноорд" из Роттердама со счетом 1:0. Итоговое положение: "Динамо" - 14 очков, "Вольфсберг" - 10, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА - 3. Футболисты "Динамо" и "Вольфсберга" вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

Кроме них в плей-офф также вышли английские "Арсенал" (Лондон), "Лестер", "Тоттенхэм" (Лондон), испанские "Гранада", "Вильярреал", "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян), итальянские "Милан", "Рома", "Наполи", немецкие "Байер" (Леверкузен), "Хоффенхайм", португальские "Бенфика" (Лиссабон), "Брага", бельгийский "Антверпен", нидерландский ПСВ (Эйндховен), чешская "Славия" (Прага), французский "Лилль", шотландский "Глазго Рейнджерс", сербская "Црвена Звезда" (Белград), норвежский "Молде", израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и швейцарский "Янг Бойз" (Базель). К ним присоединятся еще 8 команд, занявших третьи места в группах главного клубного турнира Старого Света - Лиге чемпионов: российский "Краснодар", украинские "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев), австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос" (Пирей), нидерландский "Аякс" (Амстердам), английский "Манчестер Юнайтед" и бельгийский "Брюгге".

Путевки в 1/8 финала чемпионской Лиги завоевали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), испанские "Барселона", "Реал" (Мадрид), "Севилья", "Атлетико" (Мадрид), итальянские "Ювентус" (Турин), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), французский "Пари Сен-Жермен" и португальский "Порту".

Жеребьевка первых раундов плей-офф обоих турниров состоится 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут в феврале 2021 года. Решающий поединок Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле, а финал Лиги Европы намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-