Футболисты ЦСКА разгромили "Ахмат" в матче чемпионата России

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко одержали вторую победу подряд в чемпионате России, разгромив грозненский "Ахмат" с результатом 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все голы встречи в Грозном армейцы забили во второй половине: на 61-й минуте счет открыл Федор Чалов, еще через минуту его почин поддержал Никола Влашич, на 65-й минуте отличился Арнор Сирурдссон, а незадолго до финального свистка защитник хозяев Андрей Семенов отправил мяч в свои ворота. Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин не играл из-за травмы.

Тульский "Арсенал" после пяти поражений кряду добился победы, взяв верх в Москве над "Динамо" - 1:0. Белорусский полузащитник тульского клуба Юрий Ковалев вышел на замену на 85-й минуте игры.

Результаты других встреч 26-го тура: "Спартак" (Москва) - "Тамбов" - 2:3, "Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - 0:0, "Локомотив" (Москва) - "Сочи" - 0:0.

Сегодня состоятся еще три поединка. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, примет лидера турнира "Зенит" из Санкт-Петербурга. В случае победы сегодня зенитовцы досрочно обеспечат себе золото российского первенства. "Уфа" на своем поле примет "Урал" из Екатеринбурга с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе, а в Казани местный "Рубин" встретится с "Оренбургом", за который выступают белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков.

Турнирное положение: "Зенит" - 59 очков (25 матчей), "Локомотив" - 49 (26), "Краснодар" - 45 (24), "Ростов" - 43 (26), ЦСКА - 43 (26), "Спартак" - 32 (26), "Динамо" - 32 (25), "Уфа" - 32 (25), "Урал" - 31 (25), "Арсенал" - 31 (26), "Сочи" - 30 (26), "Тамбов" - 28 (26), "Рубин" - 27 (25), "Ахмат" - 27 (26), "Крылья Советов" - 24 (26), "Оренбург" - 23 (25).

В споре лучших бомбардиров лидирует Артем Дзюба ("Зенит"), забивший 15 мячей.-0-