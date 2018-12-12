Футболисты ЦСКА разгромили "Реал", но не вышли в плей-офф еврокубковых турниров

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА завершили выступление в Лиге чемпионов, разгромив на выезде мадридский "Реал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 6-го тура группы G подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко по всем статьям переиграли действующего победителя чемпионской Лиги "Реал", уже обеспечивший себе выход в 1/8 финала. Поначалу армейцы в основном оборонялись, но ближе к перерыву заиграли увереннее и сумели дважды поразить ворота Тибо Куртуа. На 37-й минуте отличился их лучший бомбардир Федор Чалов, а через 6 минут результат удвоил Георгий Щенников. Во втором тайме хозяева много атаковали, но опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева не было. А на 73-й минуте гости провели острую контратаку, и исландский легионер Арнор Сигурдссон довел счет до крупного - 3:0 в пользу ЦСКА. Однако этого не хватило для выхода в плей-офф. Конкурент армейцев чешская "Виктория" также добился победы, одолев в Пльзени со счетом 2:1 итальянскую "Рому", которая досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ. Благодаря победе над ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы пробилась "Виктория". Итоговое положение: "Реал" - 12 очков, "Рома" - 9, "Виктория" - 7, ЦСКА - 7.

Последний участник 1/8 финала чемпионской Лиги определится позже после заключительных встреч в группе F. Английский "Манчестер Сити" досрочно стал участником плей-офф, а вторую путевку разыграют в очном поединке донецкий "Шахтер" и французский "Лион", которые встретятся в Киеве. Чемпионы Англии примут на своем поле немецкий "Хоффенхайм", сохраняющий шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Положение команд после 5 туров: "Манчестер Сити" - 10 очков, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

Из других групп в 1/8 финала чемпионской Лиги вышли: английские "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (Лондон), итальянский "Ювентус" (Турин), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Шальке" (Гельзенкирхен), испанские "Атлетико" (Мадрид), "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен", португальский "Порту", голландский "Аякс" (Амстердам).-0-