Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграли вничью 0:0 с нидерландским "Фейеноордом" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке четвертого тура предварительной группы К москвичи не смогли добиться победы, хотя весь второй тайм играли в численном большинстве. В другом поединке этого квартета австрийский "Вольфсберг" проиграл на своем поле хорватскому "Динамо" из Загреба - 0:3. Положение команд после четырех игровых дней: "Динамо" - 8 очков, "Фейеноорд" - 5, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 3.

В квартете G украинская "Заря" из Луганска после трех поражений подряд неожиданно разгромила в Афинах греческий АЕК со счетом 3:0. Португальская "Брага" на своем поле сыграла вничью с английским "Лестером" - 3:3. Положение команд: "Лестер" - 10, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Заря" - 3.

Азербайджанский клуб "Карабах" из Агдама, выступающий в группе I, уступил в Баку турецкому "Сивасспору" - 2:3. В Тель-Авиве израильский "Маккаби" и испанский "Вильярреал" разошлись миром - 1:1. Положение команд: "Вильярреал" - 10, "Маккаби" - 7, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 0.

Матчи группового этапа Лиги Европы завершатся 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-