Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Химками" в матче чемпионата России

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграли вничью с "Химками" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех игр без побед в российском первенстве и Лиге Европы армейцы очень хотели выиграть, но снова успеха не добились. В конце первого тайма Никола Влашич вывел москвичей вперед, вскоре после перерыва Илья Кухарчук и Резван Мирзов дважды подряд поразили ворота хозяев, а потом белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин установил окончательный результат - 2:2.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, разгромили на своем поле волгоградский "Ротор" во главе с белорусским тренером Александром Хацкевичем - 5:0.

Столичный "Локомотив" на своей арене одержал волевую викторию над казанским "Рубином" со счетом 3:1. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел в стартовом составе, на 80-й минуте получил предупреждение, через 6 минут отдал голевую передачу Владиславу Игнатьеву и был заменен незадолго до финального свистка.

Московский "Спартак" разгромил у себя дома гостей из "Тамбова" с результатом 5:1. Белорусский защитник тамбовского клуба Максим Володько провел весь матч.

С таким же счетом действующий чемпион России "Зенит" победил в Санкт-Петербурге екатеринбургский "Урал". Белорусский защитник гостей Николай Золотов провел на поле 33 минуты первого тайма, после чего был заменен.

Московское "Динамо" одолело на своем поле тульский "Арсенал" - 1:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев остались в запасе. Футболисты "Ростова" с таким же результатом уступили у себя дома гостям из "Уфы".

В заключительном поединке 17-го тура чемпионата России футболисты "Сочи" 7 декабря примут на своей арене грозненский "Ахмат".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Спартак" - 35 очков, "Зенит" - 35, ЦСКА - 33, "Динамо" - 30, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Ахмат" - 25, "Краснодар" - 24, Сочи" - 24, "Рубин" - 24, "Урал" - 19, "Химки" - 19, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 8.-0-