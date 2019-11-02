Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Зенитом" в гостевом матче чемпионата России

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью с "Зенитом" 1:1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры в Санкт-Петербурге армейцам пришлось играть вторым номером, отражая натиск хозяев. Но в самом конце первого тайма, уже в компенсированное время гости провели быструю контратаку, и Никола Влашич вывел ЦСКА вперед. В начале второй половины игры подопечные Виктора Гончаренко остались в меньшинстве, когда в течение трех минут Яка Бийол получил две желтые карточки. После этого преимущество зенитовцев стало подавляющим, и на 73-й минуте вышедший на замену Александр Ерохин сумел поразить ворота Игоря Акинфеева - 1:1. В оставшееся время хозяева провели множество опасных атак, но москвичам удалось сохранить ничейный счет.

Еще два субботних матча также завершились с результатом 1:1 - Уфа" - "Локомотив" и "Динамо" - "Ахмат", а "Тамбов" одолел в гостях футболистов "Сочи" со счетом 2:1.

В воскресенье, 3 ноября футболисты "Краснодара" с белорусом Александром Мартыновичем в составе примут на своей арене "Ростов". В понедельник, 4 ноября "Урал", за который выступает белорус Денис Поляков, встретится в Екатеринбурге с "Оренбургом", в котором играют белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков. В Самаре "Крылья Советов" примут казанский "Рубин", а в Москве "Спартак" будет соперничать с тульским "Арсеналом".

Положение в группе лидеров российской премьер-лиги сейчас таково: "Зенит" - 33 очка (15 матчей), "Локомотив" - 30 (15), "Ростов" - 29 (14), "Краснодар" - 28 (14), ЦСКА - 27 (15).-0-